Вячеслав Фетисов: «Бобровский – один из величайших вратарей своего времени. Он один из самых выдающихся игроков и при этом очень порядочный парень»

Вячеслав Фетисов поделился мнением о Сергее Бобровском.

Вратарь «Флориды» разделил с Тони Эспозито 10-е место в истории НХЛ по числу побед (423).

«Дай Бог ему здоровья и желания играть. Я с некоторых пор фанат Сергея . Так что желаю только успехов. Пусть двигается по всем этим рейтингам.

Он один из самых выдающихся игроков и при этом очень порядочный парень. Все эти рейтинги – крутая история, но много чего требуется, чтобы доказать реальное величие игрока.

Я считаю, что Бобровский – один из величайших вратарей своего времени», – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.