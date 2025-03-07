Вячеслав Фетисов: «Бобровский – один из величайших вратарей своего времени. Он один из самых выдающихся игроков и при этом очень порядочный парень»
Вячеслав Фетисов поделился мнением о Сергее Бобровском.
Вратарь «Флориды» разделил с Тони Эспозито 10-е место в истории НХЛ по числу побед (423).
«Дай Бог ему здоровья и желания играть. Я с некоторых пор фанат Сергея. Так что желаю только успехов. Пусть двигается по всем этим рейтингам.
Он один из самых выдающихся игроков и при этом очень порядочный парень. Все эти рейтинги – крутая история, но много чего требуется, чтобы доказать реальное величие игрока.
Я считаю, что Бобровский – один из величайших вратарей своего времени», – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Советский спорт»
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