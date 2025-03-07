Сергей Бобровский: «Это благословение – играть в НХЛ и жить той жизнью, которая у меня есть. Наслаждаюсь каждым моментом, надевая экипировку и выходя на лед»
Сергей Бобровский высказался после очередного достижения в НХЛ.
36-летний вратарь «Флориды» сыграл на ноль в матче регулярного чемпионата с «Коламбусом» (3:0), отразив 16 бросков. Бобровский вышел на десятое место в истории НХЛ по числу побед.
«Это благословение – играть в НХЛ и жить той жизнью, которая у меня есть. Наслаждаюсь каждым моментом, когда надеваю экипировку и выхожу на лед, будь то тренировка или игра.
Я веселюсь с ребятами, работаю для них и стараюсь быть рядом, когда я им нужен. Для меня большая честь быть частью этой команды», – сказал голкипер «Пантерс» Сергей Бобровский.
Бобровский сделал 4-й шатаут в сезоне, отразив 16 бросков «Коламбуса». Победа – 4-я подряд
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
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