Серебряков про Омск: «Очень солнечный город, только положительные впечатления. Арена «Авангарда» потрясающая, болельщики круто поддерживают»

Никита Серебряков поделился впечатлениями об Омске.

Вратарь перешел в «Авангард» из СКА по ходу этого сезона.

– Как оцените конкуренцию с Михаилом Бердиным в «Авангарде»?

– Я уверен, что для «Авангарда» прекрасно, когда в команде есть два сильных вратаря. Как говорится: «Конкуренция – двигатель прогресса».

Я считаю, что у нас отличная пара. Мы друг другу помогаем и очень хорошо общаемся. Для нас самое главное, чтобы команда выигрывала, и неважно, кто играет.

– Какие у вас впечатления от Омска и от «G-Drive Арены»?

– Впечатления от Омска только положительные. Как я говорил ранее, Омск – отличный и очень солнечный город. Мы очень довольны городом и ареной.

Арена просто потрясающая! Нас очень круто поддерживают, и болельщики для нас как шестой игрок. Они нас гонят только вперед и дают энергию, – сказал вратарь «Авангарда» Никита Серебряков.