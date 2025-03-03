Серебряков про Омск: «Очень солнечный город, только положительные впечатления. Арена «Авангарда» потрясающая, болельщики круто поддерживают»
Вратарь перешел в «Авангард» из СКА по ходу этого сезона.
– Как оцените конкуренцию с Михаилом Бердиным в «Авангарде»?
– Я уверен, что для «Авангарда» прекрасно, когда в команде есть два сильных вратаря. Как говорится: «Конкуренция – двигатель прогресса».
Я считаю, что у нас отличная пара. Мы друг другу помогаем и очень хорошо общаемся. Для нас самое главное, чтобы команда выигрывала, и неважно, кто играет.
– Какие у вас впечатления от Омска и от «G-Drive Арены»?
– Впечатления от Омска только положительные. Как я говорил ранее, Омск – отличный и очень солнечный город. Мы очень довольны городом и ареной.
Арена просто потрясающая! Нас очень круто поддерживают, и болельщики для нас как шестой игрок. Они нас гонят только вперед и дают энергию, – сказал вратарь «Авангарда» Никита Серебряков.
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