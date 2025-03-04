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  • Никита Серебряков: «Ткачев – шикарный игрок, один из лучших в КХЛ. Ждем его возвращения. Надеюсь, он быстро вольется в коллектив, почувствует тренерскую систему»
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Никита Серебряков: «Ткачев – шикарный игрок, один из лучших в КХЛ. Ждем его возвращения. Надеюсь, он быстро вольется в коллектив, почувствует тренерскую систему»

Никита Серебряков поделился мыслями о Владимире Ткачеве.

Ткачев еще не играл в этом сезоне из-за травмы. Ранее форвард вернулся к тренировкам.

«Володя – шикарный игрок, один из лучших в лиге. Ждем его выздоровления и возвращения на лед. Будем всячески помогать ему, где-то подсказывать.

Надеюсь, он быстро вольется в коллектив, почувствует тренерскую систему и покажет свой лучший хоккей», – сказал вратарь «Авангарда» Никита Серебряков.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoАвангард
logoКХЛ
logoМатч ТВ
logoВладимир Ткачев 1995
logoНикита Серебряков
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