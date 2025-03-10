Каменский об Овечкине и Кросби: «Сравнивать их нельзя – это два величайших игрока, у которых можно учиться. Оба так долго играют на высочайшем уровне и приносят огромную пользу»

Валерий Каменский высказался об Александре Овечкине и Сидни Кросби.

Для обоих форвардов текущий сезон НХЛ является 20-м.

Капитан «Питтсбурга » Кросби занимает 9-е место по очкам в истории лиги (1664 в 1336 играх, 613+1051), капитан «Вашингтона » Овечкин – 11-е (1600 в 1474, 886+714).

39-летний россиянин занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории лиги, уступая только Уэйну Гретцки (894 гола в 1487 играх).

37-летний канадец (68 очков в 64 играх в текущем сезоне) может обойти Гретцки по числу сезонов с очком за игру и более – сейчас у обоих по 19.

«Одинаковы они, наверное, в одном – оба лидеры команд, лидеры на льду и в жизни, а по игре, конечно, это два разносторонних игрока, добивающиеся высоких результатов.

Александр вообще войдет в историю, и наша страна им будет гордиться. А сравнивать их нельзя – это два величайших игрока, у которых можно учиться. Оба играют на высочайшем уровне такое долгое время и приносят огромную пользу», – сказал олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли.