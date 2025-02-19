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  • Фетисов про топ-25 игроков НХЛ: «Кросби и Овечкин на одном уровне. Оба достойны 1-й строчки. Занять 2-е место за 25 лет – это круто. Не стоит искать политическую подоплеку»
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Фетисов про топ-25 игроков НХЛ: «Кросби и Овечкин на одном уровне. Оба достойны 1-й строчки. Занять 2-е место за 25 лет – это круто. Не стоит искать политическую подоплеку»

Вячеслав Фетисов поделился мнением о Сидни Кросби и Александре Овечкине.

Ранее издание Daily Faceoff составило рейтинг из 25 лучших игроков НХЛ за последние 25 лет. Список возглавил Сидни Кросби, Александр Овечкин занял 2-е место.

«Кросби и Овечкин – величайшие игроки, звезды, находящиеся на одном уровне. Кому-то нравится Саша, кому-то Сидни. Если честно, оба достойны занять первую строчку.

Не стоит искать тут какую-то политическую подоплеку, ведь мы не знаем всех критериев, по которым определяли лучших. Личные симпатии тоже никто не отменял, но занять второе место за 25 прошедших лет это все равно круто. Следующее голосование будет точно за Овечкиным», – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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