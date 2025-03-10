Овечкин про 4:2 с «Сиэтлом»: «Вторую игру подряд начали медленно. Все звенья «Вашингтона» были немного сонными. Хорошо, что первая смена во втором периоде нас разбудила»

Александр Овечкин высказался о победе «Вашингтона» над «Сиэтлом» (4:2).

Капитан «столичных» поставил точку в игре, поразив пустые ворота. После первого периода «Кэпиталс» уступали со счетом 0:1, а во втором сравняли счет через 35 секунд после его начала.

«Вторую игру подряд начали медленно. Все четыре звена были немного сонными. Хорошо, что первая смена во втором периоде нас разбудила.

Вы могли видеть, что в третьем периоде у нас было много шансов забить», – сказал Овечкин.

Овечкин забил 886-й гол в НХЛ – в пустые ворота «Сиэтлу». До Гретцки – 8 шайб