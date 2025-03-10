Кожевников про 11 побед «Авангарда»: «Восторги вокруг штаба Буше воспринимаю с иронией. Он пришел не на пустое место, багаж Курьянова однозначно имеется»

Александр Кожевников считает, что Антон Курьянов внес вклад в победы «Авангарда».

– Александр Викторович, читатели, зная вашу многолетнюю историю ярких взаимоотношений с «Авангардом», требуют комментариев к 11-матчевой победной серии «ястребов».

– Все верно, омский регион мне дорог, слежу за работой «Академии», ареной своего имени, выступлением команд МХЛ и ВХЛ.

Честно скажу, воспринимаю с иронией все эти восторги вокруг тренерского штаба Буше. Заранее говорил, что поначалу будет эмоциональный подъем – под канадцев собрали, по сути, две команды, такие игроки, как Якупов или Прохоркин , доказывают, что зря их в КХЛ в прошлые годы списали, идут реваншистские настроения. И все это на фоне тренера-свежачка, который получил все полномочия и который может убрать любого.

Понятно, что болельщики живут одним днем. Но специалисты понимают, что Буше пришел не на пустое место. Генменеджер Курьянов собрал в этой команде костяк на годы – защитников Шарипзянова, Чистякова и Гуляева, вратаря Бердина, половину атаки. Эту работу Омск обязан оценить – а не делать героем исключительно Буше.

– Но в начале сезона еще при Курьянове «Авангард» терпел много поражений – и возникали сомнения в курсе.

– Там была большая ошибка с тренером, Звягин считался отличным тренером вратарей и пошел на повышение, К сожалению, роль главного его надломила – он ушел в трусливую оборонительную тактику, потянул за собой команду.

Но если бы в Омске с кадровым фундаментом все было плохо, то так быстро команда не смогла бы перезагрузиться. Так что багаж Курьянова однозначно имеется.

– Что ждете от «Авангарда» дальше?

– Первым делом Омск обязан уйти от эйфории. Десяток последних приобретений сделал команду одной из самых возрастных в КХЛ . Рано или поздно эмоции спадут, беготня от новой тактики уйдет – и начнутся другие результаты. Будьте к этому готовы! – сказал двукратный олимпийский чемпион.