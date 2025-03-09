Нестеров о ЦСКА: «У нас была черная полоса в прошлом месяце, расслабились и начали своевольничать. Надо выполнять тренерское задание, и все будет получаться»

Никита Нестеров высказался о выступлении ЦСКА в последних матчах.

«В прошлом месяце у нас была небольшая черная полоса. Я бы не сказал, что в команде пропало взаимодействие, наверное, ушли какие-то нюансы в плане выполнения тренерского задания.

Это связано с тем, что мы до этого хорошо играли, а потом чуть расслабились и начали своевольничать.

Надо просто выполнять тренерское задание, и все будет получаться. Сейчас мы к этому вернулись, и игра стала налаживаться. Нам без разницы, с кем играть в плей-офф. Мы готовимся к любой команде», – сказал защитник ЦСКА Никита Нестеров.