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Воробьев о ЦСКА: «Матч за матчем идем, нарабатываем. Шесть игр еще осталось, нужно улучшать детали и мелочи, которые мы хотели бы видеть»

Илья Воробьев высказался об игре ЦСКА.

Клуб занимает 4-е место на Западе.

«Матч за матчем идем, двигаемся и нарабатываем. Дело даже не в кондициях – игры идут одна за другой, шесть игр еще осталось, поэтому нам нужно улучшать те детали и мелочи, которые мы хотели бы видеть.

Это, наверное, плюсы нашей лиги в этом году – все так близко. Поэтому будем готовиться, судя по всему, после последнего игрового дня регулярного чемпионата, будем сразу готовиться», – смеясь сказал главный тренер ЦСКА Илья Воробьев.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Советский спорт»
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