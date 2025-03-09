Воробьев о ЦСКА: «Матч за матчем идем, нарабатываем. Шесть игр еще осталось, нужно улучшать детали и мелочи, которые мы хотели бы видеть»
Илья Воробьев высказался об игре ЦСКА.
Клуб занимает 4-е место на Западе.
«Матч за матчем идем, двигаемся и нарабатываем. Дело даже не в кондициях – игры идут одна за другой, шесть игр еще осталось, поэтому нам нужно улучшать те детали и мелочи, которые мы хотели бы видеть.
Это, наверное, плюсы нашей лиги в этом году – все так близко. Поэтому будем готовиться, судя по всему, после последнего игрового дня регулярного чемпионата, будем сразу готовиться», – смеясь сказал главный тренер ЦСКА Илья Воробьев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Советский спорт»
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