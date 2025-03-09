Нестеров о плей-офф: «ЦСКА будет готов на сто процентов. Как команда мы сплотились. Важно занять как можно более высокое место»

Никита Нестеров высказался о выступлении ЦСКА.

Клуб занимает 4-е место на Западе.

– Бывают спады, но мы на это не обращали внимания. Как команда мы сплотились, впереди осталось шесть игр, мы готовимся к плей-офф и будем готовы на все сто процентов.

– Насколько важно занять вторую строчку?

– Безусловно, важно занять как можно более высокое место. У ЦСКА одна задача – выигрывать каждую игру.

Предпочтения по соперникам? Вы же смотрели сезон КХЛ : все команды непредсказуемые и сильные. А плей-офф – это такая вещь, что соперников не выбирают. Поэтому кто будет – тот будет. Мы готовимся к любому раскладу, – сказал защитник ЦСКА Никита Нестеров.