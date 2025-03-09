Воробьев о приближении Овечкина к Гретцки: «Гордость за Сашу, за Россию. Когда он побьет рекорд величайшего, он будет выше него»

Илья Воробьев высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Гретцки.

Капитан «Вашингтона » идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (885 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

– Что лично для вас значит приближение Александра Овечкина к рекорду Уэйна Гретцки по голам в истории НХЛ?

– Это гордость – гордость за Сашу, гордость за Россию. Когда он побьет рекорд величайшего из величайших, он будет выше него. Огромная гордость за Россию и за Саню.

В чем уникальность Саши? Во-первых, он очень хорошо подготовился к этому сезону, он большой молодец. Чем старше становишься, тем сложнее все это становится – появляются новые ребята, они значительно быстрее. А он быстрее не становится, но продолжает забивать.

В эти годы это очень сложно, тут ему большое уважение. Конечно, его фантастический бросок... Тут даже нечего сказать. Он прекрасно бросает и попадает так, как очень немногие, – сказал главный тренер ЦСКА Илья Воробьев.