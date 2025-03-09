Беруби о том, что «Торонто» мог обменять Марнера: «Ничего не знаю об этом. Я рад, что Митч здесь и играет за «Лифс»

Крэйг Беруби отреагировал на слухи, что «Торонто» мог обменять Митча Марнера.

Ранее появилась информация о том, что генменеджер «Торонто» Брэд Треливинг обращался к Марнеру по поводу возможного обмена в «Каролину» на Микко Рантанена. Нападающий, в контракте которого есть полный запрет на обмен, отклонил предложение.

«Я ничего не знаю об этом. Всем этим занимается Треливинг.

Митч играет. Он здесь, играет за «Лифс». Я рад, что он здесь и играет за «Лифс», – сказал главный тренер «Торонто » Крэйг Беруби .