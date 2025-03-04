Романов о хоккеистах с самым высоким игровым IQ: «Кучеров создает моменты из ничего, постоянно начеку надо быть. У Марнера повсеместный интеллект – в атаке и обороне, он игровичок»
Александр Романов назвал хоккеистов с самым высоким игровым интеллектом.
– У кого из соперников по НХЛ самый высокий игровой IQ?
– Выделяются Кучеров и Марнер. Но они умны по-разному. У Митча читка игры и в атаке, и в обороне, и креатив. У него повсеместный интеллект. Он прямо игровичок.
Против Кучерова, когда он играет в атаке, особенно в большинстве, очень тяжело. Может создать момент из ничего. Постоянно начеку надо быть.
Разница между ними в том, что Марнер и в меньшинстве выходит и читает игру так, что выбегает один в ноль, – рассказал в интервью Спортсу’‘ защитник «Айлендерс» Александр Романов.
«В команде все рады, что выбрали Трампа». Интервью Александра Романова – о жизни в Америке
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости