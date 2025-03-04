Романов о хоккеистах с самым высоким игровым IQ: «Кучеров создает моменты из ничего, постоянно начеку надо быть. У Марнера повсеместный интеллект – в атаке и обороне, он игровичок»

Александр Романов назвал хоккеистов с самым высоким игровым интеллектом.

– У кого из соперников по НХЛ самый высокий игровой IQ?

– Выделяются Кучеров и Марнер . Но они умны по-разному. У Митча читка игры и в атаке, и в обороне, и креатив. У него повсеместный интеллект. Он прямо игровичок.

Против Кучерова, когда он играет в атаке, особенно в большинстве, очень тяжело. Может создать момент из ничего. Постоянно начеку надо быть.

Разница между ними в том, что Марнер и в меньшинстве выходит и читает игру так, что выбегает один в ноль, – рассказал в интервью Спортсу ’‘ защитник «Айлендерс » Александр Романов .

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