Марнер вошел в топ-5 лучших бомбардиров в истории «Торонто» (714 очков), обогнав Армстронга. У Мэттьюса 700 баллов

Митч Марнер вошел в топ-5 лучших бомбардиров в истории «Торонто» (714 очков).

Форвард «Лифс» отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом» (6:5 ОТ).

На счету 27-летнего канадца стало 75 (18+57) очков в 59 играх в текущем сезоне. За карьеру в рамках регулярок – 714 (212+502) баллов в 635 играх.

Марнер вышел на чистое 5-е место в списке лучших бомбардиров в истории клуба, обогнав Джорджа Армстронга (713 очков в 1188 играх).

В топ-5 также входят Матс Сундин (987 в 981), Дэррил Ситтлер (916 в 844), Дэйв Кеон (858 в 1062) и Берье Сальминг (768 в 1099).

На седьмом месте идет еще один действующий игрок клуба – Остон Мэттьюс (700 в 607).

Напомним, что у Марнера действует последний год контракта с кэпхитом 10,9 миллиона долларов. Летом он может стать неограниченно свободным агентом.