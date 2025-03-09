Вратарь «Юты» Ингрэм пройдет программу помощи игрокам НХЛ

Вратарь «Юты» Коннор Ингрэм пройдет программу помощи игрокам НХЛ.

27-летний игрок выбыл на неопределенный срок.

Программа помощи, курируемая НХЛ и Ассоциацией игроков, призвана помочь хоккеистам, столкнувшимся с психологическими проблемами, злоупотреблением психоактивными веществами и другими трудностями.

Коннор Ингрэм не играет с 23 февраля. В нынешнем сезоне провел 22 матча, отражая в среднем 88,2% бросков при коэффициенте надежности 3,27.

Ингрэм уже проходил программу в 2021 году из-за обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР).