Вратарь «Юты» Ингрэм пройдет программу помощи игрокам НХЛ
Вратарь «Юты» Коннор Ингрэм пройдет программу помощи игрокам НХЛ.
27-летний игрок выбыл на неопределенный срок.
Программа помощи, курируемая НХЛ и Ассоциацией игроков, призвана помочь хоккеистам, столкнувшимся с психологическими проблемами, злоупотреблением психоактивными веществами и другими трудностями.
Коннор Ингрэм не играет с 23 февраля. В нынешнем сезоне провел 22 матча, отражая в среднем 88,2% бросков при коэффициенте надежности 3,27.
Ингрэм уже проходил программу в 2021 году из-за обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР).
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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