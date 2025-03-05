Зубов о 2:4 от «Динамо» Минск: «У «Лады» в конце уже не было ни кислорода, ни водорода. С Квартальновым вчера пообщались, поприкалывали друг друга»
Клуб из Тольятти потерпел поражение в выездной игре Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 2:4.
– Соперника с победой, рад быть снова на белорусской земле. Матч всем понравился, думаю, обоюдоострый, быстрый. Начали хорошо, будто соперник не ожидал, быстро переходили из обороны в атаку, но не забили больше и пропустили в меньшинстве.
Второй период у всех специфический, кто «накладывает», тот и владеет инициативой. Хорошие голы забили, счет сравняли, но опять удаление. Хотя… Счетчик включать не будем.
Бригада меньшинства очень хорошо оборонялась, претензий нет. В конце уже не было ни кислорода, ни водорода. В третьем периоде соперник играл по счету, третьим броском забил четвертый гол и довел матч до победы.
– В шести матчах шесть поражений, но команда не выглядит обреченной. Чего не хватает?
– Все мне задают такой вопрос. В Магнитогорске уже говорил: на одну шайбу больше забросить, моменты‑то создаем.
– Третьяк пропустил сегодня два гола в первом периоде, его ошибки…
– Вратарей не будем обсуждать, это некорректно.
– Насколько был принципиальным матч против Квартальнова, с которым долго работали в «Локомотиве» и «Ак Барсе»?
– Конечно, принципиальным. Вчера встретились, пообщались, поприкалывали друг друга по сегодняшнему матчу. Важно было победить и ему, и мне.
Приятно вернуться в Беларусь, столица растет и развивается. Город застроился, уже даже большая хоккейная арена затерялась за новостройками.
– Сезон подходит к концу, кого считаете фаворитом на чемпионство?
– Очень интересный чемпионат, плей‑офф, прошлый сезон это показал. Наконец‑то пришли к тому, что нельзя загодя сказать, кто фаворит на Кубок Гагарина, и это очень радует, – сказал Павел Зубов.
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