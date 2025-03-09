Владимир Крикунов: «К НХЛ сейчас готов Демидов. Он далеко пойдет. У нас почти в каждой команде есть молодые ребята, которые могут проявить себя за океаном»
Владимир Крикунов назвал игроков КХЛ, которые скоро могут уехать в НХЛ.
«К НХЛ сейчас готов Демидов. Он далеко пойдет. Из минского «Динамо» это Мороз и Пинчук. У нас есть молодые ребята, которые могут проявить себя за океаном. Они есть почти в каждой команде.
И не забывайте о Набокове из «Металлурга». Может, этот плей-офф он проведет ярко, как и прошлый плей-офф», – сказал бывший главный тренер сборной России.
Опубликовал: Бoгдaн Бaёв
Источник: LiveResult.ru
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