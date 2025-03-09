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  • Кравчук о Гребенкине: «Он не для 3-4-го звена, где играют «волки» и «собаки», задача которых – покусать. В «Филадельфии» есть шанс подняться выше 3-го»
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Кравчук о Гребенкине: «Он не для 3-4-го звена, где играют «волки» и «собаки», задача которых – покусать. В «Филадельфии» есть шанс подняться выше 3-го»

Игорь Кравчук высказался о перспективах Никиты Гребенкина в «Филадельфии».

«Торонто» обменял игрока во «Флайерс» 7 марта.

– В «Торонто» конкуренция в линии атаки выше, чем в «Филадельфии», поэтому обмен можно воспринять позитивно. Тем более что в этих командах похожие по стилю тренеры – Беруби и Торторелла, жесткие, настроенные на мощную психологию. То есть адаптация к их стилю уже есть.

– Ваш прогноз. 

– Гребенкин – интересный форвард, без него «Магнитка» вряд ли взяла бы Кубок Гагарина. Но он для первых двух звеньев, а не для третьего или четвертого, где играют «волки» и «собаки», главная задача которых – покусать и потоптать соперника, заработать удаление для лидеров своей команды

В «Торонто» выше третьего звена Гребенкин не поднимался. В «Филадельфии» такой шанс есть, – сказал двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Russia-Hockey.ru
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Игорь Кравчук
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