Кравчук о Гребенкине: «Он не для 3-4-го звена, где играют «волки» и «собаки», задача которых – покусать. В «Филадельфии» есть шанс подняться выше 3-го»
«Торонто» обменял игрока во «Флайерс» 7 марта.
– В «Торонто» конкуренция в линии атаки выше, чем в «Филадельфии», поэтому обмен можно воспринять позитивно. Тем более что в этих командах похожие по стилю тренеры – Беруби и Торторелла, жесткие, настроенные на мощную психологию. То есть адаптация к их стилю уже есть.
– Ваш прогноз.
– Гребенкин – интересный форвард, без него «Магнитка» вряд ли взяла бы Кубок Гагарина. Но он для первых двух звеньев, а не для третьего или четвертого, где играют «волки» и «собаки», главная задача которых – покусать и потоптать соперника, заработать удаление для лидеров своей команды
В «Торонто» выше третьего звена Гребенкин не поднимался. В «Филадельфии» такой шанс есть, – сказал двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий