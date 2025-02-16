Ахтямов одержал 10-ю победу в сезоне АХЛ, отразив 31 бросок «Бельвиля» из 33. Гребенкин – без очков
Артур Ахтямов одержал десятую победу в сезоне АХЛ.
Это произошло в матче регулярного чемпионата между «Торонто Марлис» и «Бельвиль Сенаторс» (3:2 ОТ).
23-летний экс-голкипер «Ак Барса» отразил 31 бросок в створ из 33. В текущем сезоне на его счету 19 матчей и 10 побед при 90,4% сэйвов и коэффициенте надежности 2,66.
Ахтямов проводит первый год в Северной Америке. Его контракт с фарм-клубом «Торонто» рассчитан до конца сезона-2025/26.
Нападающий «Марлис» Никита Гребенкин не нанес ни одного броска в створ и не отметился баллами за результативность. В его активе 18 (8+10) очков за 32 матча в АХЛ.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт АХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем