Ахтямов одержал 10-ю победу в сезоне АХЛ, отразив 31 бросок «Бельвиля» из 33. Гребенкин – без очков

Артур Ахтямов одержал десятую победу в сезоне АХЛ.

Это произошло в матче регулярного чемпионата между «Торонто Марлис » и «Бельвиль Сенаторс» (3:2 ОТ).

23-летний экс-голкипер «Ак Барса» отразил 31 бросок в створ из 33. В текущем сезоне на его счету 19 матчей и 10 побед при 90,4% сэйвов и коэффициенте надежности 2,66.

Ахтямов проводит первый год в Северной Америке. Его контракт с фарм-клубом «Торонто» рассчитан до конца сезона-2025/26.

Нападающий «Марлис» Никита Гребенкин не нанес ни одного броска в створ и не отметился баллами за результативность. В его активе 18 (8+10) очков за 32 матча в АХЛ.