Гребенкин – 1-я звезда матча с «Сиракьюзом» после дубля. У форварда 15 очков в 25 матчах за фарм-клуб «Торонто» в АХЛ

Никита Гребенкин признан первой звездой матча в АХЛ.

Нападающий «Торонто Марлис » сделал дубль в игре регулярного чемпионата АХЛ против «Сиракьюза » (3:2).

Российский форвард набрал показатель полезности «плюс 1» и нанес три броска по воротам.

Никита Гребенкин также отметился 2 (1+1) баллами за результативность в прошлом матче против «Уилкс-Бэрри» (3:6).

В этом сезоне хоккеист набрал 15 (8+7) очков в 25 матчах регулярного чемпионата АХЛ .