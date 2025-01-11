Гребенкин – 1-я звезда матча с «Сиракьюзом» после дубля. У форварда 15 очков в 25 матчах за фарм-клуб «Торонто» в АХЛ
Никита Гребенкин признан первой звездой матча в АХЛ.
Нападающий «Торонто Марлис» сделал дубль в игре регулярного чемпионата АХЛ против «Сиракьюза» (3:2).
Российский форвард набрал показатель полезности «плюс 1» и нанес три броска по воротам.
Никита Гребенкин также отметился 2 (1+1) баллами за результативность в прошлом матче против «Уилкс-Бэрри» (3:6).
В этом сезоне хоккеист набрал 15 (8+7) очков в 25 матчах регулярного чемпионата АХЛ.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт АХЛ
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