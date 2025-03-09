Петан о 0:2 от «Авангарда»: «Иногда проигрываешь даже тот матч, в котором играл хорошо. У нас было много моментов, но шайба не шла в ворота»
Ник Петан подвел итоги матча с «Авангардом» (0:2).
«Мы сыграли неплохой матч, я бы даже сказал хороший. Но такое случается – неудачный рикошет при первой заброшенной шайбе «Авангарда», второй гол – потеря концентрации, мы не должны пропускать такие выпады в свою зону из зоны атаки. Но за исключением этих моментов мы играли действительно хорошо.
Иногда бывает, что проигрываешь даже тот матч, в котором ты играл хорошо. У нас было много голевых моментов, особенно во втором периоде, но шайба не шла в ворота.
Мы хотели забить, возможно, слишком много думали об этом, поэтому и упустили соперника в контратаку», – сказал нападающий «Ак Барса» Ник Петан.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
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