  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Ги Буше о 2:0 с «Ак Барсом»: «Два месяца назад «Авангард» бы проиграл – тогда у нас не было такого спокойствия, такой уверенности в себе»
7

Ги Буше о 2:0 с «Ак Барсом»: «Два месяца назад «Авангард» бы проиграл – тогда у нас не было такого спокойствия, такой уверенности в себе»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше подвел итоги игры с «Ак Барсом».

Омский клуб одержал победу со счетом 2:0 в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. 

«Матч был таким, каким мы его и ожидали увидеть. Соперник был очень мотивирован. В первом периоде мы играли хорошо, действовали агрессивно. Казань здорово оборонялась. Во втором периоде у нас были проблемы, нас запирали в зоне.

Ключевой момент, что мы перетерпели во втором периоде. Два месяца назад мы бы эту игру проиграли, тогда у нас не было того спокойствия, той уверенности в себе, в своих силах, что есть сейчас. Сохраняем холодную голову, можем перезагрузиться, раньше, бывало, отбрасывались – сейчас такого нет.

Я был только на трех играх против «Ак Барса», и каждый матч был непростым. Команды боролись, все выкладывались, а на серии я не смотрю. Не смотрю на игры в комплексе, смотрю на каждый матч как на отдельную историю, и все игры были разные», – сказал Буше

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Чемпионат»
logoКХЛ
logoАк Барс
logoГи Буше
logoАвангард
logoЧемпионат.com
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
КХЛ. СКА обыграл «Металлург», «Спартак» проиграл «Торпедо», «Ак Барс» уступил «Авангарду», «Трактор» победил «Северсталь»
437сегодня, 16:21
«Авангард» выиграл 11 матчей подряд. Команда Ги Буше – 6-я на Востоке
65сегодня, 16:11
Плющев об «Авангарде»: «Основные проблемы были в тренерских кадрах, которым по непонятным причинам доверили команду. В итоге пришел человек, разбирающийся в хоккее, укрепили состав»
12вчера, 16:32
Гомоляко об «Авангарде»: «Буше и Барр привнесли канадские манеры. Игроки были собраны хорошие, просто их надо было направить в правильное русло»
5вчера, 15:30
Неожиданный ход «Авангарда» – защитник во второй тройке нападения. И он чуть не забил
126 марта, 23:00
Главные новости
Панарин забил в 4-м матче подряд – «Оттаве». У форварда «Рейнджерс» 66 (27+39) очков в 61 игре сезона
410 минут назад
Ротенберг о 250-м матче в КХЛ: «Лига меня никогда не поздравляет – причин не знаю. Я же всех всегда поздравляю»
1536 минут назад
Ротенберг о том, будет ли СКА ставить «автобус» в плей-офф: «У нас «Феррари»! У «Феррари» нет автобуса. Есть автобус «Икарус» – «гармошка». Это точно не мы»
54сегодня, 18:37
У Мичкова 47 (20+27) очков в сезоне НХЛ. Форвард «Филадельфии» сделал ассист в игре с «Сиэтлом»
5сегодня, 18:27
НХЛ. «Рейнджерс» в гостях у «Оттавы», «Тампа» против «Бостона», «Колорадо» сыграет с «Торонто», «Эдмонтон» – с «Далласом»
98сегодня, 18:03Live
Ротенберг о 4:2 с «Металлургом»: «Посвящаем победу дамам, нашим мамам, которые вложили душу в каждого из нас. Благодаря нашим родителям, нашим матерям мы сегодня выиграли»
50сегодня, 17:37
Разин – журналистам на пресс-конференции: «Вы чего пришли, в телефонах покопаться? Очень приятно, когда народу много, а на тебя не смотрят. Хотя бы чуть-чуть уважения должно быть»
36сегодня, 17:18
«Торпедо» стало последним участником плей-офф КХЛ от Запада, обыграв «Спартак»
22сегодня, 16:39
«Спартак» проиграл 5 из 6 последних матчей, 4 – подряд. Выиграли только у СКА (7:2)
14сегодня, 16:33
«Металлург» проиграл впервые за 6 матчей – СКА. Команда Разина идет 3-й на Востоке
7сегодня, 16:22
Ко всем новостям
Последние новости
Спунер об Овечкине: «Настоящий русский медведь. Ему вполне по силам побить рекорд в этой регулярке»
14 минут назад
Толчинский о дубле в матче с «Металлургом»: «Когда впервые за долгое время забиваешь, не можешь вспомнить, как радоваться. Забываешь, что вообще надо делать»
24 минуты назад
Разин – журналисту после 2:4 от СКА: «Вы, наверное, как в фильме «Человек, который изменил все». Думаете, если много бросать, то можно выиграть? Во 2-м периоде «Металлург» играл лучше»
144 минуты назад
Гатиятулин о 0:2 от «Авангарда»: «Со стороны «Ак Барса» был азарт, напор, не было только заброшенных шайб. Возможно, это невезение, но такое нужно преодолевать через работу»
4сегодня, 18:57
Жамнов о 0:3 от «Торпедо»: «Когда не забиваешь, очень тяжело выиграть. Игроки боятся ошибиться, из-за чего принимают неправильные решения. Это нужно преодолеть»
4сегодня, 17:53
Мамбеталиев о 0:3 от ЦСКА: «Хотя бы на один гол «Барыс» наиграл. Но есть, конечно, ошибки, привезли себе голы. Поработаем, ребятки окрепнут – и все будет нормально»
3сегодня, 17:02
Протас о погоне Овечкина за рекордом: «Все стараются, чтобы шайба была побольше была у него. Александр Михайлович – один из величайших снайперов в истории хоккея»
2сегодня, 16:51
Толчинский забил впервые с ноября – два гола «Металлургу». У форварда СКА 12 (6+6) очков в 43 матчах сезона
4сегодня, 15:59
«Лада» потеряла шансы на выход в плей-офф после победы над «Сибирью» в овертайме
2сегодня, 15:58
Воробьев о 3:0: «После двух-трех шайб исход матча был предрешен. Хочется сделать комплимент «Барысу»: в 3-м периоде они переиграли ЦСКА»
1сегодня, 15:27