Ги Буше о 2:0 с «Ак Барсом»: «Два месяца назад «Авангард» бы проиграл – тогда у нас не было такого спокойствия, такой уверенности в себе»
Омский клуб одержал победу со счетом 2:0 в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Матч был таким, каким мы его и ожидали увидеть. Соперник был очень мотивирован. В первом периоде мы играли хорошо, действовали агрессивно. Казань здорово оборонялась. Во втором периоде у нас были проблемы, нас запирали в зоне.
Ключевой момент, что мы перетерпели во втором периоде. Два месяца назад мы бы эту игру проиграли, тогда у нас не было того спокойствия, той уверенности в себе, в своих силах, что есть сейчас. Сохраняем холодную голову, можем перезагрузиться, раньше, бывало, отбрасывались – сейчас такого нет.
Я был только на трех играх против «Ак Барса», и каждый матч был непростым. Команды боролись, все выкладывались, а на серии я не смотрю. Не смотрю на игры в комплексе, смотрю на каждый матч как на отдельную историю, и все игры были разные», – сказал Буше.
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