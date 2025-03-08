«Авангард» выиграл 11 матчей подряд. Команда Ги Буше – 6-я на Востоке
«Авангард» продлил серию побед.
Команда Ги Буше обыграла «Ак Барс» со счетом 2:0 в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ.
Омский клуб выиграл 11 матчей подряд и занимает 6-е место в таблице Восточной конференции, набрав 80 очков после 63 игр. 11 марта «Авангард» встретится с «Торпедо».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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