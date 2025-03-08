Гатиятулин о 0:2 от «Авангарда»: «Со стороны «Ак Барса» был азарт, напор, не было только заброшенных шайб. Возможно, это невезение, но такое нужно преодолевать через работу»
Казанский клуб проиграл матч регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 0:2.
– Хәерле кич (добрый вечер). Хочу поздравить всех женщин с праздником 8-го марта, пожелать здоровья, благополучия, счастья.
С нашей стороны был динамичный матч, мы увидели много хороших отрезков. Был азарт, напор, хорошее движение, не было только заброшенных шайб. Мы изначально понимали, что такие матчи проходят в двустороннем хоккее. В такие моменты главную роль играет реализация. Соперник воспользовался своими хорошими отрезками, а мы – нет, к сожалению. Казалось, что шайбе некуда деваться, кроме как в ворота, но ситуация складывалась не в нашу пользу.
Конечно, большое спасибо болельщикам, которые здорово нас поддерживают, мы им за это благодарны.
– В третьем матче подряд «Ак Барс» уступает «Авангарду» Ги Буше. У этих поражений есть общая природа?
– И предыдущие матч, и этот для нас сложились неудачно. Мы понимали, что у соперника длинная победная серия, которая дает уверенность, и они будут ей пользоваться. Но каждый матч – это новая история, предыдущие игры не имеют значения.
– Альберт Яруллин и Дмитрий Кателевский не в составе по игровым причинам или в связи со здоровьем?
– У нас есть обойма, мы не живем сиюминутной ситуацией, а хотим посмотреть всех ребят, дать им игровую практику на уровне КХЛ перед плей-офф, а кому-то из основного состава дать передохнуть. Ротация связана с этим.
– Есть ли шанс у нападающего «Нефтяника» Максима Быкова попасть в первую команду? Он сейчас в хорошей форме.
– Мы смотрим их игры и видим, что он прибавил по ходу сезона, хотя были и травмы. Будем смотреть. Пока неплохо играют ребята, которые сейчас в составе. Не хватает разве что стабильности, но это приходит с опытом.
– Вы согласны, что этот матч был самым невезучим в сезоне?
– Если раскладывать матч по периодам, то начало осталось за соперником. Они много владели шайбой в нашей зоне, но не скажу, что было много опасных моментов. Бросков они сделали много, но в основном с периметра.
Во втором периоде мы внесли корректировки, после нелогичного пропущенного гола мы добавили в движении, в хорошие отрезки создавали моменты. Возможно, это невезение, но такое нужно преодолевать через работу, усерднее доигрывать такие моменты до завершения, – сказал Гатиятулин.
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