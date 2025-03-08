Гатиятулин о 0:2 от «Авангарда»: «Со стороны «Ак Барса» был азарт, напор, не было только заброшенных шайб. Возможно, это невезение, но такое нужно преодолевать через работу»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин подвел итоги игры с «Авангардом».

Казанский клуб проиграл матч регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 0:2.

– Хәерле кич (добрый вечер). Хочу поздравить всех женщин с праздником 8-го марта, пожелать здоровья, благополучия, счастья.

С нашей стороны был динамичный матч, мы увидели много хороших отрезков. Был азарт, напор, хорошее движение, не было только заброшенных шайб. Мы изначально понимали, что такие матчи проходят в двустороннем хоккее. В такие моменты главную роль играет реализация. Соперник воспользовался своими хорошими отрезками, а мы – нет, к сожалению. Казалось, что шайбе некуда деваться, кроме как в ворота, но ситуация складывалась не в нашу пользу.

Конечно, большое спасибо болельщикам, которые здорово нас поддерживают, мы им за это благодарны.

– В третьем матче подряд «Ак Барс» уступает «Авангарду» Ги Буше. У этих поражений есть общая природа?

– И предыдущие матч, и этот для нас сложились неудачно. Мы понимали, что у соперника длинная победная серия, которая дает уверенность, и они будут ей пользоваться. Но каждый матч – это новая история, предыдущие игры не имеют значения.

– Альберт Яруллин и Дмитрий Кателевский не в составе по игровым причинам или в связи со здоровьем?

– У нас есть обойма, мы не живем сиюминутной ситуацией, а хотим посмотреть всех ребят, дать им игровую практику на уровне КХЛ перед плей-офф, а кому-то из основного состава дать передохнуть. Ротация связана с этим.

– Есть ли шанс у нападающего «Нефтяника» Максима Быкова попасть в первую команду? Он сейчас в хорошей форме.

– Мы смотрим их игры и видим, что он прибавил по ходу сезона, хотя были и травмы. Будем смотреть. Пока неплохо играют ребята, которые сейчас в составе. Не хватает разве что стабильности, но это приходит с опытом.

– Вы согласны, что этот матч был самым невезучим в сезоне?

– Если раскладывать матч по периодам, то начало осталось за соперником. Они много владели шайбой в нашей зоне, но не скажу, что было много опасных моментов. Бросков они сделали много, но в основном с периметра.

Во втором периоде мы внесли корректировки, после нелогичного пропущенного гола мы добавили в движении, в хорошие отрезки создавали моменты. Возможно, это невезение, но такое нужно преодолевать через работу, усерднее доигрывать такие моменты до завершения, – сказал Гатиятулин .