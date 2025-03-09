Михаил Дегтярев: «Хоккей без России – глупость. И наши зарубежные коллеги так считают. Олимпиада без России – ни о чем, не полетит»
Михаил Дегтярев считает хоккей без России глупостью.
«Убежден, хоккей без России – это глупость. Больше скажу: и наши зарубежные коллеги так считают, делятся в кулуарах. Они прекрасно понимают, где деньги, зрители. Олимпиада без России – это ни о чем. Не полетит», – сказал министр спорта России.
Напомним, 4 февраля совет ИИХФ решил продлить недопуск сборных России и Беларуси всех возрастов на соревнования под своей эгидой на сезон-2025/26. Решение по допуску российских хоккеистов на Олимпиаду будет принимать Международный олимпийский комитет.
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