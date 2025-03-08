Дегтярев поздравил с 8 марта: «Без женщин, без их красоты и природной гармонии спорт был скучным и безжизненным, попросту невозможным»

Михаил Дегтярев назвал спорт скучным и безжизненным без женской красоты.

Министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) опубликовал в своем телеграм-канале поздравление с 8 марта.

«От всего сердца поздравляю всех наших дорогих и любимых женщин с Международным женским днем!

Сегодня в России в спортивной отрасли работают 193 тысячи женщины, а в общей сложности занимается спортом более 33 миллионов женщин.

Без женщин, без их красоты и природной гармонии спорт был скучным и безжизненным, попросту невозможным. Каждая по-своему вдохновляет и привносит в наше общее дело изюминку, особый женский взгляд.

Поэтому праздник 8 марта – это прекрасный повод сказать слова благодарности за ваш труд, энергию и преданность делу. Желаю каждой из вас счастья и радости, пусть этот день будет наполнен комплиментами и добрыми, приятными эмоциями!

По традиции свои выступления я завершаю пожеланием Веры, Надежды и Любви. Замечу, что все эти великие символы стали женским именем и ассоциируются с прекрасной половиной человечества. С праздником вас, дорогие наши женщины!» – написал Дегтярев .