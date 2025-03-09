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«Никишин уже давно готов к НХЛ. Скоро мы увидим его там, он уже перерос КХЛ». Крикунов о защитнике СКА

Владимир Крикунов высказался о карьерных перспективах Александра Никишина.

«Никишин уже давно готов к НХЛ. Когда у него закончится контракт со СКА, он уедет.

Он уже перерос КХЛ, так что скоро мы увидим его в НХЛ», – сказал бывший тренер сборной России. 

В текущем сезоне на счету 23-летнего защитника 45 (17+28) очков в 57 играх в Фонбет Чемпионате КХЛ при полезности «+19». 

Права на игрока в НХЛ принадлежат «Каролине». Контракт игрока с клубом из Санкт-Петербурга действует до 31 мая текущего года. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: LiveResult
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