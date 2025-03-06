Артюхин о Никишине: «У него хорошие перспективы в НХЛ. В «Каролине» с ним поработают, выровняют игру в обороне, сделают из него сбалансированного хоккеиста»
Евгений Артюхин считает, что у Александра Никишина хорошие перспективы в НХЛ.
23-летний защитник СКА провел в текущем регулярном Фонбет Чемпионате КХЛ 56 матчей, в которых набрал 42 (16+26) очка при полезности «+17».
Контракт Никишина с петербургским клубом рассчитан до 31 мая 2025 года. Права на защитника в НХЛ принадлежат «Каролине».
«Считаю, что у Никишина хорошие перспективы в НХЛ. Все зависит от команды, насколько ему дадут доверие.
Полагаю, в «Каролине» с Александром однозначно поработают и выровняют его игру в обороне, поправят все нюансы и сделают из него сбалансированного игрока», – сказал бывший нападающий клубов КХЛ.
Никишин забросил 47-ю шайбу за СКА и побил рекорд Калинина, став лучшим снайпером среди защитников петербуржцев в КХЛ
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
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