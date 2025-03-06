Артюхин о Никишине: «У него хорошие перспективы в НХЛ. В «Каролине» с ним поработают, выровняют игру в обороне, сделают из него сбалансированного хоккеиста»

Евгений Артюхин считает, что у Александра Никишина хорошие перспективы в НХЛ.

23-летний защитник СКА провел в текущем регулярном Фонбет Чемпионате КХЛ 56 матчей, в которых набрал 42 (16+26) очка при полезности «+17».

Контракт Никишина с петербургским клубом рассчитан до 31 мая 2025 года. Права на защитника в НХЛ принадлежат «Каролине».

«Считаю, что у Никишина хорошие перспективы в НХЛ. Все зависит от команды, насколько ему дадут доверие.

Полагаю, в «Каролине» с Александром однозначно поработают и выровняют его игру в обороне, поправят все нюансы и сделают из него сбалансированного игрока», – сказал бывший нападающий клубов КХЛ.

Никишин забросил 47-ю шайбу за СКА и побил рекорд Калинина, став лучшим снайпером среди защитников петербуржцев в КХЛ