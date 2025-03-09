Георгиев пропустил 4 шайбы после 28 бросков «Айлендерс». У него 15 поражений в 20 играх за «Сан-Хосе» при 87,6% сэйвов
Александр Георгиев пропустил 4 шайбы после 28 бросков «Айлендерс».
Вратарь «Сан-Хосе» вышел в старте на матч регулярного чемпионата против клуба с Лонг-Айленда (2:4).
Поражение стало для Георгиева 15-м в 20 играх за «Шаркс» в текущем сезоне (87,6% сэйвов, коэффициент надежности 3,88).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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