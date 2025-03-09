Коваленко забил в матче с «Айлендерс», подставив клюшку под бросок Мухамадуллина. У форварда «Сан-Хосе» 6+11 в 47 играх в сезоне
Николай Коваленко забросил 6-ю шайбу в сезоне в матче с «Айлендерс».
Форвард «Сан-Хосе» отличился с передачи защитника Шакира Мухамадуллина в игре регулярного чемпионата НХЛ против клуба с Лонг-Айленда (2:4).
В текущем сезоне у 25-летнего россиянина стало 17 (6+11) очков в 47 играх при полезности «минус 8» и среднем игровом времени 12:01.
Сегодня Коваленко (10:10, 2:10 – в большинстве, «0») реализовал единственный бросок в створ, применил 4 силовых приема и получил малый штраф.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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