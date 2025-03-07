Василевский в 3-й раз в сезоне пропустил 5 шайб за игру, отразив 28 из 33 бросков «Баффало». Победа – 30-я в сезоне
Андрей Василевский в 3-й раз в сезоне пропустил 5 шайб за игру.
Вратарь «Тампы» вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» (6:5) и отразил 28 из 33 бросков.
Победа стала для 30-летнего россиянина 30-й в 49 играх в сезоне (92,2% сэйвов, коэффициент надежности 2,24).
По числу выигранных матчей он уступает только Коннору Хеллибаку из «Виннипега» (36 из 47).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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