Задоров забил в пустые «Тампе». У защитника «Бостона» 4+12 в 65 матчах

Никита Задоров забросил шайбу в матче с «Тампой» (4:0).

На 55-й минуте при счете 2:0 защитник «Бостона » поразил пустые ворота, набрав 16-е (4+12) очко в текущем чемпионате НХЛ . Всего в сезоне он провел 65 игр.

В матче с «Лайтнинг» за 20:31 (0:02 – в большинстве, 2:11 – в меньшинстве) у россиянина 3 броска в створ ворот, 1 блок-шот, 4 силовых приема, полезность – «плюс 1».