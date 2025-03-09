Задоров забил в пустые «Тампе». У защитника «Бостона» 4+12 в 65 матчах
Никита Задоров забросил шайбу в матче с «Тампой» (4:0).
На 55-й минуте при счете 2:0 защитник «Бостона» поразил пустые ворота, набрав 16-е (4+12) очко в текущем чемпионате НХЛ. Всего в сезоне он провел 65 игр.
В матче с «Лайтнинг» за 20:31 (0:02 – в большинстве, 2:11 – в меньшинстве) у россиянина 3 броска в створ ворот, 1 блок-шот, 4 силовых приема, полезность – «плюс 1».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
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