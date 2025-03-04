Василевский отразил 27 из 29 бросков «Флориды» и стал 3-й звездой матча. Поражение завершило серию из 8 побед подряд
Андрей Василевский отразил 27 из 29 бросков «Флориды» и стал 3-й звездой матча.
Вратарь «Тампы» вышел в старте на матч против «Пантерс» (1:2) в регулярном чемпионате НХЛ.
Обе шайбы в его ворота забросил капитан «Флориды» Александр Барков, ставший первой звездой встречи.
Поражение стало для 30-летнего россиянина первым в последних 9 играх. В текущем сезоне у него 29 побед в 48 играх при 92,4% сэйвов и коэффициенте надежности 2,18.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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