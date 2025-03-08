Ротенберг о 250-м матче в КХЛ: «Лига меня никогда не поздравляет – причин не знаю. Я же всех всегда поздравляю»
Роман Ротенберг рассказал, ждет ли поздравлений от КХЛ с юбилейным матчем.
СКА обыграл «Металлург» со счетом 4:2 в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. Это было 250-я игра Ротенберга на посту главного тренера в рамках лиги.
– Ждете ли поздравление от лиги в связи с 250-м матчем?
– Думаю, она вправе поздравлять тех тренеров, которых считает нужным. Она меня не поздравляет никогда – причин не знаю. Я же всех всегда поздравляю.
Я начинал в КХЛ и благодарен за это судьбе, – сказал главный тренер СКА.
«Не должно быть дискриминации по национальному признаку!» Ротенберг зол, что КХЛ не поздравила его с 200-м матчем
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Чемпионат»
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