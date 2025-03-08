Ротенберг о 4:2 с «Металлургом»: «Посвящаем победу дамам, нашим мамам, которые вложили душу в каждого из нас. Благодаря нашим родителям, нашим матерям мы сегодня выиграли»
Петербургский клуб выиграл матч регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 4:2.
«Хочу в первую очередь поблагодарить наших болельщиков. Мы работаем над тем, чтобы завести стадион, но не так все просто. «СКА-Арена» – самый большой стадион в мире, создать ту же атмосферу, что и в «Ледовом дворце», очень непросто. Но я считаю, что сегодня у нас получилось, и я очень благодарен тем, кто заводит фанатов.
Все наши сотрудники сегодня сделали огромный шаг вперед, была такая энергетика, которая окрылила команду и гнала ее вперед, эта энергетика была просто фантастическая. Это дорогого стоит. Я благодарен каждому и уверен, что с каждой игрой будет все лучше, лучше и лучше.
Посвящаем эту победу, конечно, дамам, нашим мамам, которые вложили душу в каждого игрока, в каждого из нас. Благодаря нашим родителям, нашим матерям мы сегодня выиграли и будем продолжать стараться радовать и делать все возможное, чтобы побеждать.
Сегодняшняя игра складывалась полностью по нашему плану, выполняли установку. Шайбы, которые мы пропустили, – мы где-то отошли от нашего плана.
Был разговор в раздевалке, попросили ребят вернуться к нашему плану и ничего не выдумывать. В принципе, ребята молодцы, выполнили установку, выиграли второй и третий периоды, здорово забили в большинстве. Все ребята сегодня бились, старались, хочу всех поблагодарить.
С победой всех! В первую очередь – наших болельщиков, наших мам, девушек любимых. Посвящаем победу, конечно, девушкам, которые помогают нам побеждать.
Работаем дальше, готовимся к следующей игре, – сказал Ротенберг.
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