Плющев об «Авангарде»: «Основные проблемы были в тренерских кадрах, которым по непонятным причинам доверили команду. В итоге пришел человек, разбирающийся в хоккее, укрепили состав»

Владимир Плющев высказался о серии «Авангарда» из 10 побед.

«Основные проблемы «Авангарда » были в тренерских кадрах, которым по непонятным причинам доверили руководить такой команду. В итоге пришел человек, разбирающийся в хоккее, вернули хоккеистов, от которых отказался предыдущий тренерский штаб, укрепили состав новичками.

Так что омичи идут на подъеме, в каждом матче показывают не только результат, но и хорошее качество игры. Начало сезона было как лакмусовая бумажка. Насколько понимаю, в руководстве тоже были перестановки.

Момент для изменений настал, и он был уже критическим», – сказал бывший тренер сборной России Владимир Плющев.

Напомним, в ноябре клуб возглавил Ги Буше , сменив Сергея Звягина на посту главного тренера.