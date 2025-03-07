Плющев об «Авангарде»: «Основные проблемы были в тренерских кадрах, которым по непонятным причинам доверили команду. В итоге пришел человек, разбирающийся в хоккее, укрепили состав»
Владимир Плющев высказался о серии «Авангарда» из 10 побед.
«Основные проблемы «Авангарда» были в тренерских кадрах, которым по непонятным причинам доверили руководить такой команду. В итоге пришел человек, разбирающийся в хоккее, вернули хоккеистов, от которых отказался предыдущий тренерский штаб, укрепили состав новичками.
Так что омичи идут на подъеме, в каждом матче показывают не только результат, но и хорошее качество игры. Начало сезона было как лакмусовая бумажка. Насколько понимаю, в руководстве тоже были перестановки.
Момент для изменений настал, и он был уже критическим», – сказал бывший тренер сборной России Владимир Плющев.
Напомним, в ноябре клуб возглавил Ги Буше, сменив Сергея Звягина на посту главного тренера.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «ВсеПроСпорт»
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