Гомоляко об «Авангарде»: «Буше и Барр привнесли канадские манеры. Игроки были собраны хорошие, просто их надо было направить в правильное русло»

Сергей Гомоляко оценил 10-матчевую победную серию «Авангарда».

С 78 очками в 62 играх клуб занимает 6-е место в Восточной конференции.

«У Омска действительно шикарная серия из десяти матчей. Секрет успеха в том, что Ги Буше что-то поменял в тактике и менталитете ребят. Буше и Барр привнесли канадские манеры, как в игре, так и в отношении к хоккею. Думаю, в этом причина успеха, игроки-то были собраны хорошие, просто их надо было направить в правильное русло.

Не рано ли вывели на пик формы? Будущее покажет, в любом случае им деваться было некуда, нужно было набирать хорошую форму и зарабатывать очки. В НХЛ играют по 82 игры. Буше знает, как подводить команду к таким ответственным матчам. И для команды, которая попадет на них в первом раунде, будет серьезное испытание, потому что сейчас «Авангард » играет действительно хорошо.

Плюс еще не сыграл Ткачев , но там действительно серьезная травма и ее надо до конца залечить. И не каждый хоккеист захочет так рисковать, потому что вся жизнь еще впереди. Парень-то молодой, поэтому надо окончательно восстановиться, добрать кондиции.

Насколько я понял, он уже тренируется, возможно, скоро выйдет играть. Дай Бог, чтобы с ним было все хорошо, потому что таких мастеров в нашей лиге не так уж и много», – сказал бывший спортивный директор «Металлурга».