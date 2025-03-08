Ларионов о 3:0 со «Спартаком»: «Коллективная победа – она всегда дорогого стоит. Получить путевку в плей-офф на глазах у наших болельщиков – это приятно»

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов подвел итоги игры со «Спартаком».

Нижегородская команда одержала победу со счетом 3:0 в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Еще раз хочу поздравить от лица команды всех наших болельщиц, мам, сестер, бабушек, жен, девушек и всех любительниц этой великой игры с праздником 8 марта. Всем любви и жизненного счастья, гармонии и всего самого наилучшего.

Конечно, наших болельщиков – с сегодняшней победой. Ребят – с хорошей игрой, с тем, что смогли в усеченном составе выиграть матч. Это было непросто, и, естественно, не хочется кого-то выделять, но хочется сказать, что коллективная победа – она всегда дорогого стоит. Тем более, на глазах у наших болельщиков получить путевку в плей-офф – это приятно. И, конечно, соперника с хорошей игрой.

– Как оцените дебют Омелюсика?

– Вы понимаете, приятно, что парень не стушевался, провел хороший матч. Первая игра в КХЛ тогда, когда команда нуждалась именно в победе, именно в том, чтобы снять все вопросы в плане плей-офф. Понятно, что мы были уверены, но никогда не знаешь, как все может повернуться. В данной ситуации провел хороший матч, поэтому мы рады, что он был сегодня на том уровне, на котором мы ожидали.

– Прибавился еще один белорус.

– Вы знаете, мы команда международная, мы готовим наших соседей – белорусов, к тому, чтобы они удачно выступали на международной арене в составе своей сборной. Мы рады, что у нас, получается, уже пять белорусских игроков. Приятно, что белорусский хоккей подпитывает российские команды, в частности «Торпедо ». Наверное, у нас больше всех белорусов во всей лиге, и это приятно вдвойне.

– С чем связан экспериментальный состав?

– Ряд причин. Понятно: те, кто на долгих травмах – они приближаются к тому, чтобы выйти на лед... Те, кто сегодня не играл – это была ротация, где ты хочешь дать паузу игрокам, которые провели длинный сезон, хотя, в принципе, может быть, смотрелось рисково.

Я видел, как Алексей Швецов во время разминки смотрел в протокол, мотал головой и недоумевал, что у нас за состав такой. Мы это сделали умышленно, потому что надо было воспользоваться моментом: мы знали, что команда ВХЛ уезжает в длинную поездку в Сибирь, и черпать тот материал, который у них есть, будет сложнее.

Мы тоже: Омск, Екатеринбург и Новосибирск. В связи с этим сделали такую рокировку, дали возможность ребятам сыграть. Они потренировались всего один день с нашей командой. Была раскатка, даже не полная тренировка. Мы рады всем тем, кто сегодня был в составе, и, естественно, нашей командной победе, – сказал Ларионов .