Овечкин поздравил женщин с 8 марта: «Вы даете мужчинам смелость и силы идти до конца – к нашим заветным целям и мечтам. Спасибо вам за это! С праздником»
Александр Овечкин поздравил женщин с Международным женским днем.
«Дорогие женщины, поздравляю вас с 8 Марта! Хочу пожелать вам счастья, побольше улыбок и цветов!
Именно вы даете нам, мужчинам, смелость и силы идти до конца – прямо к нашим заветным целям и мечтам.
Спасибо вам за это! С праздником!» – написал в телеграм-канале капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.
Фетисов об Овечкине: «В ближайшие 100 лет никто не подберется к его отметкам. Забивать столько голов 20 лет подряд – это круто»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Александра Овечкина
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости