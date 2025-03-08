Овечкин поздравил женщин с 8 марта: «Вы даете мужчинам смелость и силы идти до конца – к нашим заветным целям и мечтам. Спасибо вам за это! С праздником»

Александр Овечкин поздравил женщин с Международным женским днем.

«Дорогие женщины, поздравляю вас с 8 Марта! Хочу пожелать вам счастья, побольше улыбок и цветов!

Именно вы даете нам, мужчинам, смелость и силы идти до конца – прямо к нашим заветным целям и мечтам.

Спасибо вам за это! С праздником!» – написал в телеграм-канале капитан «Вашингтона » Александр Овечкин .

Фетисов об Овечкине: «В ближайшие 100 лет никто не подберется к его отметкам. Забивать столько голов 20 лет подряд – это круто»