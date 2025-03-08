Протас о своей результативности в «Вашингтоне»: «Спасибо партнерам. У нас хорошая химия с Александром Михайловичем, со Строумом, Дюбуа и Макмайклом»

Алексей Протас рассказал о причинах роста своей результативности в этом сезоне.

Форвард «Вашингтона» набрал 3 (2+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом» (5:2). В активе Протаса 54 (25+29) очка в 63 играх при полезности «плюс 33» в текущем сезоне.

– Как сказал ваш одноклубник Том Уилсон, развернуть ход игры помог ваш гол в меньшинстве, когда в третьем периоде счет стал 2:2. Что вы скажете об этом моменте?

– Мне кажется, ход матча получилось развернуть всей команде. И в первую очередь той четверке на льду, которая в тот момент оборонялась. Том проделал очень классную работу, задавив соперника – и удачно отскочила шайба. Дальше все зависело от меня, и получился хороший бросок.

Здорово, что получилось забить, сравнять счет. Это нам придало уверенности, и мы забрали очень важную победу.

– В чем секрет вашего успеха в этом сезоне?

– В первую очередь спасибо партнерам. У нас хорошая химия сложилась и с Диланом Строумом, и с Александром Михайловичем [Овечкиным] , и с Пьером‑Люком Дюбуа, и с Коннором Макмайклом .

Большую часть сезона я провел с ними в тройках. У нас очень удачно складывается взаимодействие. Конечно же, это внесло наибольший вклад, сто процентов, – сказал форвард «Вашингтона » Алексей Протас .

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