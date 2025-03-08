45-летний Луонго поучаствовал в тренировке «Флориды»

45-летний Роберто Луонго поучаствовал в тренировке «Флориды».

Бывший голкипер клуба и член Зала хоккейной славы присоединился к утренней раскатке команды.

Сейчас Луонго занимает должность специального советника генерального менеджера «Пантерс» Билла Зито .

Всего за карьеру в НХЛ вратарь провел 1044 матча в регулярных чемпионатах – третий результат в истории лиги.

Фото: x.com/FlaPanthers