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45-летний Луонго поучаствовал в тренировке «Флориды»

45-летний Роберто Луонго поучаствовал в тренировке «Флориды».

Бывший голкипер клуба и член Зала хоккейной славы присоединился к утренней раскатке команды.

Сейчас Луонго занимает должность специального советника генерального менеджера «Пантерс» Билла Зито.

Всего за карьеру в НХЛ вратарь провел 1044 матча в регулярных чемпионатах – третий результат в истории лиги.

Фото: x.com/FlaPanthers

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
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