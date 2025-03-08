Генменеджер «Флориды» о приобретении Маршанда: «Мы в восторге. Думаем, что у него еще есть бензин в баке. Я считаю, что он впишется в команду»

Генменеджер «Флориды» высказался о приобретении Брэда Маршанда.

«Пантерс» выменяли 37-летнего форварда у «Бостона», отдав выбор во 2-м раунде драфта.

Летом канадец может стать неограниченно свободным агентом.

«Я пока еще не успел с ним поговорить, мы только что произвели обмен. Его послужной список говорит сам за себя. Мы рады, что он с нами. Посмотрим, что из этого выйдет. Сейчас Брэд травмирован, мы думаем, что его восстановление займет пару недель. Мы уже обсуждали это с нашими врачами. Будем двигаться вперед и сосредоточимся на том, чтобы команда показала все свои лучшие качества и зашла так далеко, как только можно.

Мы думаем, что у него еще есть бензин в баке. Это динамичный и многогранный игрок. Он обладает и мастерством, и скоростью, и хоккейным чутьем, и волей к победе, и духом соперничества.

С нетерпением ждем, когда он к нам присоединится. Я считаю, что он впишется в команду. Когда такой игрок доступен, вы стремитесь его заполучить. Мы в восторге», – сказал Билл Зито.