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Генменеджер «Флориды» о приобретении Маршанда: «Мы в восторге. Думаем, что у него еще есть бензин в баке. Я считаю, что он впишется в команду»

Генменеджер «Флориды» высказался о приобретении Брэда Маршанда.

«Пантерс» выменяли 37-летнего форварда у «Бостона», отдав выбор во 2-м раунде драфта. 

Летом канадец может стать неограниченно свободным агентом. 

«Я пока еще не успел с ним поговорить, мы только что произвели обмен. Его послужной список говорит сам за себя. Мы рады, что он с нами. Посмотрим, что из этого выйдет. Сейчас Брэд травмирован, мы думаем, что его восстановление займет пару недель. Мы уже обсуждали это с нашими врачами. Будем двигаться вперед и сосредоточимся на том, чтобы команда показала все свои лучшие качества и зашла так далеко, как только можно. 

Мы думаем, что у него еще есть бензин в баке. Это динамичный и многогранный игрок. Он обладает и мастерством, и скоростью, и хоккейным чутьем, и волей к победе, и духом соперничества.

С нетерпением ждем, когда он к нам присоединится. Я считаю, что он впишется в команду. Когда такой игрок доступен, вы стремитесь его заполучить. Мы в восторге», – сказал Билл Зито. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoНХЛ
logoБрэд Маршанд
logoФлорида
logoБилл Зито
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