Генменеджер «Флориды» о приобретении Маршанда: «Мы в восторге. Думаем, что у него еще есть бензин в баке. Я считаю, что он впишется в команду»
«Пантерс» выменяли 37-летнего форварда у «Бостона», отдав выбор во 2-м раунде драфта.
Летом канадец может стать неограниченно свободным агентом.
«Я пока еще не успел с ним поговорить, мы только что произвели обмен. Его послужной список говорит сам за себя. Мы рады, что он с нами. Посмотрим, что из этого выйдет. Сейчас Брэд травмирован, мы думаем, что его восстановление займет пару недель. Мы уже обсуждали это с нашими врачами. Будем двигаться вперед и сосредоточимся на том, чтобы команда показала все свои лучшие качества и зашла так далеко, как только можно.
Мы думаем, что у него еще есть бензин в баке. Это динамичный и многогранный игрок. Он обладает и мастерством, и скоростью, и хоккейным чутьем, и волей к победе, и духом соперничества.
С нетерпением ждем, когда он к нам присоединится. Я считаю, что он впишется в команду. Когда такой игрок доступен, вы стремитесь его заполучить. Мы в восторге», – сказал Билл Зито.
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