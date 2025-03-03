«Флорида» перевела Ткачака в долгосрочный список травмированных. Форвард может пропустить остаток регулярного сезона, но вернется к плей-офф

«Флорида» поместила Мэттью Ткачака в долгосрочный список травмированных.

Сообщалось , что 27-летний нападающий получил травму в играх за сборную США на Турнире четырех наций и может пропустить остаток регулярного сезона.

Генеральный менеджер «Пантерс» Билл Зито подтвердил, что Ткачак переведен в долгосрочный список травмированных и, вероятнее всего, не сыграет в регулярке.

Ранее появилась информация, что «Флорида » пошла на такие меры, чтобы освободить место под потолком зарплат и вызвать из АХЛ вратаря Криса Дриджера.

Согласно данным PuckPedia, за счет того, что кэпхит Ткачака в 9,5 млн долларов временно не учитывается, «Пантерс» получили около 8,7 млн под потолком зарплат перед дедлайном.

«Мы получили [свободное] место. Мэттью выбыл на длительный срок, но мы надеемся вернуть его к плей-офф», – сказал Билл Зито.

Отметим, чтобы выйти из долгосрочного список травмированных, игрок должен пропустить минимум 10 матчей и 24 дня. При этом Ткачак сможет вернуться в состав к плей-офф без проблем с потолком зарплат.