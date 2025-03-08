«Плохое решение, Микко. Но если бы в плей-офф было то же, что и в 13 матчах за клуб, то это к лучшему». Экс-губернатор Северной Каролины Купер об уходе Рантанена в «Даллас»

Экс-губернатор Северной Каролины высказался об уходе Микко Рантанена в «Даллас».

28-летний финский форвард успел провести за «Каролину » 13 матчей, в которых набрал 6 (2+4) очков при полезности «минус 3».

«Плохое решение, Микко . Тебе бы здесь понравилось, но ты не дал шанс Северной Каролине.

С другой стороны, если бы «Харрикейнс» получили от него в плей-офф то же, что и в 13 матчах за клуб, то уход – к лучшему.

Теперь пришло время для похода «Каролины» за Кубком Стэнли», – заявил бывший губернатор Северной Каролины Рой Купер.

Генменеджер «Каролины»: «Мы рисковали с Рантаненом. Цель еще не достигнута, поэтому нам нужно так поступать. Не хотели, чтобы все закончилось его обменом»