«Плохое решение, Микко. Но если бы в плей-офф было то же, что и в 13 матчах за клуб, то это к лучшему». Экс-губернатор Северной Каролины Купер об уходе Рантанена в «Даллас»
Экс-губернатор Северной Каролины высказался об уходе Микко Рантанена в «Даллас».
28-летний финский форвард успел провести за «Каролину» 13 матчей, в которых набрал 6 (2+4) очков при полезности «минус 3».
«Плохое решение, Микко. Тебе бы здесь понравилось, но ты не дал шанс Северной Каролине.
С другой стороны, если бы «Харрикейнс» получили от него в плей-офф то же, что и в 13 матчах за клуб, то уход – к лучшему.
Теперь пришло время для похода «Каролины» за Кубком Стэнли», – заявил бывший губернатор Северной Каролины Рой Купер.
Генменеджер «Каролины»: «Мы рисковали с Рантаненом. Цель еще не достигнута, поэтому нам нужно так поступать. Не хотели, чтобы все закончилось его обменом»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sportsnet
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