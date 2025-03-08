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Генменеджер «Далласа» о Рантанене: «Не могли упустить шанс приобрести одного из самых совершенных игроков в НХЛ. Опыт Микко в плей-офф – бесценный актив для команды»

Генеральный менеджер «Далласа» высказался о приобретении Микко Рантанена.

28-летний форвард перешел из «Каролины», ранее выменявшей его у «Колорадо». Клуб согласовал с игроком новый контракт на 8 лет и средней годовой зарплатой 12 миллионов долларов.

«Возможность приобрести и продлить контракт с одним из лучших нападающих НХЛ – это шанс, который мы не могли упустить.

Он демонстрирует исключительное мастерство и видение площадки, а его габариты, постоянство и универсальность делают его одним из самых совершенных игроков в лиге.

«Опыт Микко в плей-офф – бесценный актив для нашей команды, ведь мы стремимся к завоеванию Кубка Стэнли», – сказал генеральный менеджер «Далласа» Джим Нилл.

Рантанен о новом контракте и двух обменах за сезон: «C ума сойти. Мне пришлось долго думать о своей жизни – как в хоккее, так и вне его. Считаю, что «Даллас» мне подходит»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
logoДжим Нилл
logoНХЛ
logoКубок Стэнли
logoДаллас
logoМикко Рантанен
logoКаролина
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