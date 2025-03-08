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  • Генменеджер «Каролины»: «Мы рисковали с Рантаненом. Цель еще не достигнута, поэтому нам нужно так поступать. Не хотели, чтобы все закончилось его обменом»
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Генменеджер «Каролины»: «Мы рисковали с Рантаненом. Цель еще не достигнута, поэтому нам нужно так поступать. Не хотели, чтобы все закончилось его обменом»

Генеральный менеджер «Каролины» высказался об обмене Микко Рантанена в «Даллас».

«Харрикейнс» обменяли 28-летнего форварда в «Старс», получив нападающего Логана Станковена и четыре драфт-пика (из них два – первого раунда). 

В январе клуб из Роли выменял Рантанена у «Колорадо» (в том числе отдав форварда Мартина Нечаса), но не сумел договориться с финном о новом контракте. 

«Если делать ходы только тогда, когда ты на 100% знаешь, как это сработает, то можно упустить шансы сделать команду лучше. Это не то, чего мы хотим.

Если бы мы выиграли несколько Кубков Стэнли, возможно, стоило бы стать консервативнее. Но мы еще не достигли своей цели. Поэтому нам нужно продолжать рисковать и пытаться идти вперед. 

Да, в этой ситуации мы рисковали. Но когда приобретается такой игрок, как Микко, то игра стоит свеч. Конечно же, мы не хотели, чтобы все закончилось его обменом, но эта сделка позволила нам получить другие активы, которые принесут нам пользу», – сказал Эрик Тулски. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoДаллас
logoКаролина
logoЭрик Тулски
logoМикко Рантанен
logoНХЛ
logoКубок Стэнли
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