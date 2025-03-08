Петтерссон забил «Миннесоте» и прервал серию из 14 матчей без голов. У форварда «Ванкувера» с кэпхитом 11,6 млн долларов 36 очков в 56 играх в сезоне
Элиас Петтерссон забил «Миннесоте» и прервал серию из 14 матчей без голов.
Форвард «Ванкувера» был признан третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Уайлд» (3:1).
На счету 26-летнего форварда 36 (12+24) очков в 56 играх в текущем сезоне при полезности «минус 8».
У шведа действует первый год 8-летнего контракта с кэпхитом 11,6 миллиона долларов.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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