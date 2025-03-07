«Ванкувер» открыт к обмену Петтерссона. У форварда с кэпхитом 11,6 млн долларов полный запрет на перемещение с 1 июля 2025-го (Кэм Робинсон)
«Ванкувер» открыт к обмену Элиаса Петтерссона.
Об этом сообщает журналист Кэм Робинсон. Ранее стало известно, что «Кэнакс» ведут предварительные переговоры с «Коламбусом».
В текущем сезоне Петтерссон набрал 35 (11+24) очков в 55 матчах при полезности «минус 9». Его контракт со средней годовой зарплатой (кэпхитом) 11,6 млн долларов рассчитан до 2032 года.
1 июля 2025-го вступит в силу запрет на перемещение (обмен или отправка на драфт отказов) форварда без его согласия.
Петтерссон забил 1 гол в 22 последних матчах за «Ванкувер» и Швецию. Форвард набрал 7 очков на этом отрезке
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Eliteprospects
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