«Ванкувер» открыт к обмену Петтерссона. У форварда с кэпхитом 11,6 млн долларов полный запрет на перемещение с 1 июля 2025-го (Кэм Робинсон)

«Ванкувер» открыт к обмену Элиаса Петтерссона.

Об этом сообщает журналист Кэм Робинсон. Ранее стало известно , что «Кэнакс » ведут предварительные переговоры с «Коламбусом».

В текущем сезоне Петтерссон набрал 35 (11+24) очков в 55 матчах при полезности «минус 9». Его контракт со средней годовой зарплатой (кэпхитом) 11,6 млн долларов рассчитан до 2032 года.

1 июля 2025-го вступит в силу запрет на перемещение (обмен или отправка на драфт отказов) форварда без его согласия.

Петтерссон забил 1 гол в 22 последних матчах за «Ванкувер» и Швецию. Форвард набрал 7 очков на этом отрезке