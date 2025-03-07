У Задорова за 18,6 секунды до конца игры сломалась клюшка при передаче, и «Каролина» забила «Бостону» победный гол
Ситуация Задорова привела к победному голу «Каролины» за 19 секунд до конца игры.
Это произошло в матче регулярного чемпионата НХЛ между «Бостоном» и «Харрикейнс» (2:3).
Российский защитник владел шайбой в своей зоне и пытался сделать перевод на другой фланг. В этот момент у него сломалась клюшка, а шайба покатилась к Сету Джарвису.
Форвард «Каролины» вышел один на один с вратарем и забил решающий гол в игре.
В текущем сезоне у Задорова 15 (3+12) очков в 64 матчах при лучшем в команде показателе полезности «плюс 13».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
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