У Задорова за 18,6 секунды до конца игры сломалась клюшка при передаче, и «Каролина» забила «Бостону» победный гол

Ситуация Задорова привела к победному голу «Каролины» за 19 секунд до конца игры.

Это произошло в матче регулярного чемпионата НХЛ между «Бостоном » и «Харрикейнс» (2:3).

Российский защитник владел шайбой в своей зоне и пытался сделать перевод на другой фланг. В этот момент у него сломалась клюшка, а шайба покатилась к Сету Джарвису .

Форвард «Каролины » вышел один на один с вратарем и забил решающий гол в игре.

В текущем сезоне у Задорова 15 (3+12) очков в 64 матчах при лучшем в команде показателе полезности «плюс 13».